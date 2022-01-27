Парламент через технічний збій не зміг звільнити голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка

Верховна Рада не підтримала звільнення голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. За його відставку проголосували 223 депутати, за необхідних 226.

Депутати після голосування заявили, що у них не спрацювали кнопки. Спікер Ради Руслан Стефанчук спочатку казав, що нового голосування не буде, але через обурення нардепів оголосив перерву на 30 хвилин.

Після перерви перший заступник спікера Олександр Корнієнко повідомив про технічний збій у роботі системи «Рада». Нардепи запропонували Сенниченку подати нову заяву про звільнення його з посади.

Низка депутатів закликала відкласти голосування, щоб дочекатися присутності Сенниченка в залі. Вони хочуть почути звіт про результати роботи.

Нову заяву Сенниченка зареєстрували.