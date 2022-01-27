Парламент из-за технического сбоя не смог уволить главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко

Верховная Рада не поддержала увольнение главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. За его отставку проголосовали 223 депутата, при необходимых 226.

Депутаты после голосования заявили, что у них не сработали кнопки. Спикер Рады Руслан Стефанчук поначалу говорил, что нового голосования не будет, но из-за возмущений нардепов объявил перерыв на 30 минут.

После перерыва первый заместитель спикера Александр Корниенко сообщил о техническом сбое в работе системы «Рада». Нардепы предложили Сенниченко заново подать заявление об освобождении его от должности.

Ряд депутатов призвал отложить голосование, чтобы дождаться присутствия Сенниченко в зале. Они хотят услышать его отчет о результатах работы.

Новое заявление Сенниченко зарегистрировали.