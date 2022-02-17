Верховная Рада уволила главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко со второй попытки — 27 января этого не смогли сделать из-за технического сбоя.
За проголосовали 318 народных депутатов.
Самого Сенниченко не было во время голосования, хотя народные депутаты требовали отчета о проделанной ним работе. В «Батьківщине» заявляли, что не будут голосовать без отчета, но в итоге поддержали его отставку.
- Сенниченко стал главой Фонда госимущества в сентябре 2019 года. В середине ноября 2021 года стало известно, что он написал заявление об отставке.
- 27 октября на аукционе Фонда государственного имущества продали завод «Большевик» в рамках большой приватизации. Стартовая цена лота была на уровне 1,39 миллиарда гривен. В итоге завод продали за 1,429 миллиарда гривен ООО «Дженерал Коммерс», связанному с холдингом UFuture, который принадлежит бизнесмену Василию Хмельницкому. Новые владельцы обещают создать на месте завода инновационную инфраструктуру с миллиардными инвестициями и новые рабочие места.
- 17 ноября Антимонопольный комитет временно приостановил приватизацию завода и начал проверять возможный сговор участников аукциона. Через день Дмитрий Сенниченко объявил о своей отставке, но уточнил, что это не из-за «Большевика». СМИ связывали отставку с приватизацией завода.