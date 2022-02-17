Верховная Рада уволила главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко со второй попытки — 27 января этого не смогли сделать из-за технического сбоя.

За проголосовали 318 народных депутатов.

Самого Сенниченко не было во время голосования, хотя народные депутаты требовали отчета о проделанной ним работе. В «Батьківщине» заявляли, что не будут голосовать без отчета, но в итоге поддержали его отставку.