Антимонопольный комитет временно приостановил приватизацию завода «Большевик» в Киеве. Там также расследуют вероятный сговор участников аукциона.
Об этом пишет пресс-служба АМКУ.
«АМКУ рассматривал заявление о предоставлении ООО «Дженерал Коммерс» разрешения на приобретение акций, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления АО «ПКМЗ». Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию хозяйствующих субъектов», — говорится в сообщении.
АМКУ не указывает, каким именно требованиям не отвечает заявление компании. Там отметили, что из-за этого несоответствия заявление оставили без рассмотрения, однако компания имеет право повторно отправить заявку.
- 27 октября на аукционе Фонда государственного имущества был продан «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший завод «Большевик») в рамках большой приватизации. Стартовая цена торгов — 1,39 миллиарда гривен. Каждый участник мог повышать цену на 20 миллионов. В конце концов, завод продали за 1,429 млрд гривен ООО «Дженерал Коммерс».
- ООО «Дженерал Коммерс» связано с холдингом UFuture, принадлежащим бизнесмену Василию Хмельницкому. Новые владельцы обещают на месте завода в Киеве инновационную инфраструктуру с миллиардными инвестициями, а также новые рабочие места.