Антимонопольный комитет временно приостановил приватизацию завода «Большевик» в Киеве. Там также расследуют вероятный сговор участников аукциона.

Об этом пишет пресс-служба АМКУ.

«АМКУ рассматривал заявление о предоставлении ООО «Дженерал Коммерс» разрешения на приобретение акций, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления АО «ПКМЗ». Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию хозяйствующих субъектов», — говорится в сообщении.

АМКУ не указывает, каким именно требованиям не отвечает заявление компании. Там отметили, что из-за этого несоответствия заявление оставили без рассмотрения, однако компания имеет право повторно отправить заявку.