Кабмін з 1 березня проіндексує пенсії на 14%. Підвищення отримають понад 10 мільйонів українців

Кабмін України з 1 березня проіндексує пенсії на 14%. Підвищення виплат стосуватиметься понад 10 мільйонів українців.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Індексація стосуватиметься тих пенсій, які були призначені до 2019 року, а мінімальне підвищення становитиме 100 гривень.

Крім того, Шмигаль зазначив, що будуть підвищені також ті пенсії, які не підпадають під індексацію (призначені після 2019 року). Для них буде встановлена щомісячна доплата.

Також будуть проіндексовані спеціальні доплати для людей від 80 років (наразі вони отримують 500 гривень доплати) і для людей від 75 років (вони отримують 400 гривень доплати).