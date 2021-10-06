З 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте до 2 600 гривень

Уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на понад 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня.
Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6 500 грн, повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль.
«Це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців. Збільшення пенсій, зарплат та соціальних виплат відбувається та буде відбуватися на регулярній основі», — зазначив глава уряду.
- Мінцифри спільно з Мінсоцполітики до кінця 2021 року додадуть десять нових послуг на порталі «Дія» — там можна буде оформити субсидію та отримати пенсію без черг і походів у державні установи.
- В Україні з 2023 року почнуть упроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями. Першими їх випробують на вчителях, соціальних працівниках і військових.
- У середині липня Кабінет міністрів призначив додаткові пенсійні виплати майже 400 тисячам військових та працівників інших правоохоронних органів.