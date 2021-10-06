З 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте до 2 600 гривень

Уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на понад 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня.

Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6 500 грн, повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль.

«Це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців. Збільшення пенсій, зарплат та соціальних виплат відбувається та буде відбуватися на регулярній основі», — зазначив глава уряду.