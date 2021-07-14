Кабмін схвалив підвищення пенсій військовим і правоохоронцям: майже 400 тисяч пенсіонерів отримають доплати

Кабінет міністрів призначив додаткові пенсійні виплати майже 400 тисяч військових та працівників інших правоохоронних органів.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 липня.

«Через недосконалість законодавства з 2018 року велика кількість військових пенсіонерів не отримували індексації, що створило дисбаланс щодо пенсійного забезпечення, коли одні категорії громадян підпадають під індексацію, а інші — ні. Сьогодні цю ситуацію ми виправили», — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що мінімальна пенсійна виплата становитиме 3 854 гривні, а щомісячна доплата — 2 тисячі гривень.

За словами Шмигаля, також передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність, — на майже 700 гривень.

Зазначимо, представники Міністерства соцполітики вийшли пояснити ситуацію до мітингувальників під Кабміном — їх зустріли криками «Ганьба!». Посадовці уточнили, що перерахунок виплат стосуватиметься не всіх.

Наразі постанову Кабміну з усіма розрахунками має розглянути комітет Верховної Ради з питань бюджету. Протестувальники вирішили призупинити акцію протесту і погодилися створити робочу групу, яка працюватиме з урядом. Водночас запевнили, що готові знову вийти на вулицю.