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Кабмін схвалив підвищення пенсій військовим і правоохоронцям: майже 400 тисяч пенсіонерів отримають доплати

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
Кабмін схвалив підвищення пенсій військовим і правоохоронцям: майже 400 тисяч пенсіонерів отримають доплати

National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабінет міністрів призначив додаткові пенсійні виплати майже 400 тисяч військових та працівників інших правоохоронних органів.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 липня.

«Через недосконалість законодавства з 2018 року велика кількість військових пенсіонерів не отримували індексації, що створило дисбаланс щодо пенсійного забезпечення, коли одні категорії громадян підпадають під індексацію, а інші — ні. Сьогодні цю ситуацію ми виправили», — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що мінімальна пенсійна виплата становитиме 3 854 гривні, а щомісячна доплата — 2 тисячі гривень.

За словами Шмигаля, також передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність, — на майже 700 гривень.

Зазначимо, представники Міністерства соцполітики вийшли пояснити ситуацію до мітингувальників під Кабміном — їх зустріли криками «Ганьба!». Посадовці уточнили, що перерахунок виплат стосуватиметься не всіх.

Наразі постанову Кабміну з усіма розрахунками має розглянути комітет Верховної Ради з питань бюджету. Протестувальники вирішили призупинити акцію протесту і погодилися створити робочу групу, яка працюватиме з урядом. Водночас запевнили, що готові знову вийти на вулицю.

  • Уранці 14 липня біля Верховної Ради почалася всеукраїнська масова акція протесту ветеранів — пенсіонерів усіх правоохоронних органів, які вимагають невідкладного перерахунку пенсій. Депутати до них не вийшли, тому мітингувальники прорвалися через паркан та кордон Нацгвардії, намагаючись прорватися до Верховної Ради, сталася штовханина.
  • Згодом протестувальники пішли від будівлі парламенту до Кабміну.
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