Кабмин одобрил повышение пенсий военным и правоохранителям: почти 400 тысяч пенсионеров получат доплаты

Кабинет министров назначил дополнительные пенсионные выплаты почти 400 тысячам военных и сотрудников других правоохранительных органов.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 июля.

«Из-за несовершенства законодательства с 2018 года большое количество военных пенсионеров не получали индексацию, что создало дисбаланс по пенсионному обеспечению, когда одни категории граждан подпадают под индексацию, а другие — нет. Сегодня эту ситуацию мы исправили», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривны, а ежемесячная доплата — 2 тысячи гривен.

По словам Шмыгаля, также предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность, — почти 700 гривен.

Отметим, представители Министерства соцполитики вышли объяснить ситуацию к митингующим под Кабмином — их встретили криками «Ганьба!». Чиновники уточнили, что перерасчет выплат коснется не всех.

Сейчас постановление Кабмина со всеми расчетами должен рассмотреть комитет Верховной Рады по вопросам бюджета. Протестующие решили приостановить акцию протеста и согласились создать рабочую группу, которая будет работать с правительством. В то же время заверили, что готовы снова выйти на улицу.