Минсоцполитики: С июля более миллиону украинцев проиндексируют пенсию

В июле для более миллиона украинцев пересчитают пенсии.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере», — заявила Лазебная.

Она добавила, что, учитывая предыдущие повышения, в этом году увеличенные пенсии получат 10,5 млн украинцев. По ее словам, на 1 апреля этого года средний размер пенсии составляет 3 725 грн — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 17,5% (555 грн).

Министр добавила, что на рассмотрение Рады внесен проект закона, которым восстанавливается индексация пенсий для всех категорий пенсионеров и устанавливается дата индексации пенсий — 1 сентября.