С 1 июня некоторые категории украинцев получат повышенные пенсии. Кто и на сколько?

С 1 июня украинцы, которые после назначения пенсии продолжали работать и заработали необходимый страховой стаж, получат повышенные пенсионные выплаты.

Об этом сообщает Укринформ.

«Перерасчет был проведен с 1 апреля и, соответственно, в июне они получат не только повышенный размер, но и доплату за апрель-май. Почему это делается в июне, а не в апреле? Опять же, вопрос в том, что введена квартальная отчетность, и поскольку мы должны принимать данные о работе, в том числе и страховой стаж, а кому-то это играет достаточно большую роль, по февраль, а, соответственно, отчеты подаются до 9 мая, то мы имеем информацию обработанную для того, чтобы можно было провести выплаты в июне. Но еще раз повторю, этот пересчет делается с 1 апреля», — пояснил советник министра социальной политики Николай Шамбир.

Вместе с тем он не смог сказать, на какую сумму возрастут выплаты. «Не могу сказать, насколько у каждого, потому что все зависит от заработной платы и стажа у каждого, то есть индивидуальные расчеты, но в среднем где-то рост на 170-180 грн», — отметил Шамбир.

Издание поясняет, что закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании предусматривает ежегодный перерасчет пенсии с 1 апреля лицам, которые после назначения пенсии продолжали работать и получили не менее двух лет страхового стажа.