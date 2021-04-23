Минсоцполитики представило концепт будущей системы пенсионных накоплений

Министерство социальной политики презентовало законопроекты о введении в Украине общеобязательной накопительной пенсионной системы, доработанные редакции которых уже направлены в профильный комитет Верховной Рады.

Проекты предлагают:

расширить систему пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшить гендерный разрыв в размере пенсий, в том числе включить в систему людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками или являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа и тому подобное;

ввести систему без повышения нагрузки на бизнес и людей за счет снижения размера единого взноса на соцстрахование и уменьшения ставки налога с доходов физлиц;

дать возможность гражданам управлять своими пенсионными накоплениями через «единое окно» с множественными точками доступа — выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии счета и операциях, получать информацию через приложение «Дія»;

дать право без каких-либо ограничений переводить свои накопления из одного авторизованного субъекта в другой;

сбор, хранение и обработку данных о накоплениях под полным контролем государства в Едином соцреестре в пределах Единой информационной системы социальной сферы;

определить основным видом выплат в системе накоплений пожизненную выплату в размере не менее одного прожиточного минимума, а также дать право гражданину самостоятельно выбирать вид выплаты (пожизненная, одноразовая, на определенный срок) на сумму, превышающую необходимую для выплаты пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума;

дать право гражданам забрать, независимо от возраста, все накопления одноразово.

Министр Марина Лазебная рассчитывает, что Верховная Рада рассмотрит вопрос системы пенсионных накоплений в первом чтении в течение ближайших двух месяцев.