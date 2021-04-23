Мінсоцполітики представило концепт майбутньої системи пенсійних накопичень

Міністерство соціальної політики презентувало законопроєкти про введення в Україні загальнообовʼязкової накопичувальної пенсійної системи, допрацьовані редакції яких вже направлені у профільний комітет Верховної Ради.
Проєкти пропонують:
- розширити систему пенсійних накопичень людей з незахищених категорій та зменшити гендерний розрив у розмірі пенсій, зокрема включити в систему людей, які доглядають за непрацездатними родичами або є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу тощо;
- ввести систему без підвищення навантаження на бізнес і людей за рахунок зниження розміру єдиного внеску на соцстрахування та зменшення ставки податку з доходів фізосіб;
- надати громадянам можливість управляти своїми пенсійними накопиченнями через «єдине вікно» з множинними точками доступу — обирати авторизований пенсійний фонд, змінювати його, отримувати інформацію про стан рахунку й операції, отримувати інформацію через додаток «Дія»;
- дати право без будь-яких обмежень переводити свої накопичення з одного авторизованого субʼєкта в інший;
- збір, зберігання і обробку даних про накопичення під повним контролем держави в Єдиному соцреєстрі в межах Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;
- визначити основним видом виплат у системі накопичень довічну виплату в розмірі не менше одного прожиткового мінімуму, а також надати право громадянину самостійно вибирати вид виплати (довічна, одноразова, на певний термін) на суму, що перевищує необхідну для виплати довічної пенсії в розмірі прожиткового мінімуму;
- дати право громадянам забрати, незалежно від віку, всі накопичення одноразово.
Міністр Марина Лазебна розраховує, що Верховна Рада розгляне питання системи пенсійних накопичень у першому читанні протягом найближчих двох місяців.
- У листопаді Кабінет міністрів на засіданні прийняв законопроєкт про накопичувальну професійну пенсійну систему (НППС) і пропонує Верховній Раді його ухвалити. Ідеться про НППС для окремих категорій працівників віком до 35 років з числа зайнятих на шкідливих роботах і деяких інших категорій осіб, які мають право на пільгові виплати. Премʼєр сподівається, що Рада його ухвалить у 2021 році.