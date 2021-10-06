С 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2 600 гривен

Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более 18 млн гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря.
Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн, сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.
«Это лишь часть мер по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев. Увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе», — отметил глава правительства.
- Минцифры совместно с Минсоцполитики до конца 2021 года добавят десять новых услуг на портале «Дія» — там можно будет оформить субсидию и получить пенсию без очередей и походов в государственные учреждения.
- В Украине с 2023 года начнут внедрять социальные пакеты с накопительными пенсиями. Первыми их испытывают на учителях, социальных работниках и военных.
- В середине июля Кабинет министров назначил дополнительные пенсионные выплаты почти 400 тысячам военных и сотрудников других правоохранительных органов.