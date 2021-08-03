Шмыгаль анонсировал запуск накопительных пенсий с 2023 года. Социальные пакеты испытают на бюджетниках

В Украине с 2023 года начнут внедрять социальные пакеты с накопительными пенсиями. Первыми их испытывают на учителях, социальных работниках и военных.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания рабочей группы по обязательному накопительному пенсионному обеспечению 3 августа.
«Задача для рабочей группы — это внедрение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испытать без изменения законодательства», — сказал он.
В то же время глава правительства заверил, что конечная цель — внедрение накопительной пенсии в Украине в целом.
«Распространение опыта внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями на социальных работников, учителей, военных — это такой важный элемент в накопительной пенсионной системы. Накопительная пенсионная система действует во всех развитых странах мира. Это важно не только для людей как накопления на будущую пенсию, но это и возможность для экономики получить дополнительный финансовый инвестиционный ресурс», — добавил он.
Отдельно Шмыгаль рассказал, что инициативу уже поддержали Всемирный банк, верховный комиссар ООН по правам человека, Международная организация труда.
«Дорабатываем с народными депутатами их инициативы о введении обязательных накоплений», — отметил премьер.
- В ноябре 2020 года Кабинет министров на заседании принял законопроект о накопительной профессиональной пенсионной системе и призвал Верховную Раду проголосовать за него.
- В июне Кабмин отменил перевод пенсий и соцпомощи на карточки, поэтому почтальоны «Укрпочты» продолжат носить деньги до 2023 года.
- В Раде зарегистрировали законопроект о повышении пенсионного возраста до 61 года. Документ уже получил профильный комитет для ознакомления.
- Ранее в Министерстве социальной политики анонсировали рост пенсий в Украине почти вдвое — до 7 тысяч гривен.