Шмигаль анонсував запуск накопичувальних пенсій з 2023 року. Соціальні пакети випробують на бюджетниках

В Україні з 2023 року почнуть упроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями. Першими їх випробують на вчителях, соціальних працівниках і військових.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні робочої групи щодо обовʼязкового накопичувального пенсійного забезпечення 3 серпня.

«Завдання для робочої групи — це впровадження на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства», — сказав він.

Водночас глава уряду запевнив, що кінцевою метою є впровадження накопичувальної пенсії в Україні загалом.

«Поширення досвіду запровадження соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями на соціальних працівників, вчителів, військових — це такий важливий елемент до накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальна пенсійна система діє в усіх розвинених країнах світу. Це важливо не лише для людей як накопичення на майбутню пенсію, але це і можливість для економіки отримати додатковий фінансовий інвестиційний ресурс», — додав він.

Окремо Шмигаль розповів, що ініціативу вже підтримали Світовий банк, верховний комісар ООН із прав людини, Міжнародна організація праці.

«Доопрацьовуємо з народними депутатами їхні ініціативи щодо запровадження обовʼязкових накопичень», — зазначив прем’єр.