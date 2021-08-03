Шмигаль анонсував запуск накопичувальних пенсій з 2023 року. Соціальні пакети випробують на бюджетниках

В Україні з 2023 року почнуть упроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями. Першими їх випробують на вчителях, соціальних працівниках і військових.
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні робочої групи щодо обовʼязкового накопичувального пенсійного забезпечення 3 серпня.
«Завдання для робочої групи — це впровадження на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства», — сказав він.
Водночас глава уряду запевнив, що кінцевою метою є впровадження накопичувальної пенсії в Україні загалом.
«Поширення досвіду запровадження соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями на соціальних працівників, вчителів, військових — це такий важливий елемент до накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальна пенсійна система діє в усіх розвинених країнах світу. Це важливо не лише для людей як накопичення на майбутню пенсію, але це і можливість для економіки отримати додатковий фінансовий інвестиційний ресурс», — додав він.
Окремо Шмигаль розповів, що ініціативу вже підтримали Світовий банк, верховний комісар ООН із прав людини, Міжнародна організація праці.
«Доопрацьовуємо з народними депутатами їхні ініціативи щодо запровадження обовʼязкових накопичень», — зазначив прем’єр.
- У листопаді 2020 року Кабінет міністрів на засіданні ухвалив законопроєкт про накопичувальну професійну пенсійну систему і закликав Верховну Раду проголосувати за нього.
- У червні Кабмін скасував переведення пенсій і соцдопомоги на картки, тож поштарі «Укрпошти» продовжать носити гроші до 2023 року.
- У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року. Документ вже отримав профільний комітет для ознайомлення.
- Раніше в Міністерстві соціальної політики анонсували зростання пенсій в Україні майже вдвічі — до 7 тисяч гривень.