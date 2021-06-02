Кабмін скасував переведення пенсій і соцдопомоги на картки. «Укрпошта» продовжить носити гроші до 2023 року

Кабінет міністрів скасував постанову № 277 від 29 березня 2021 року, якою з 1 вересня виплати пенсій і соціальної допомоги переводилися на банківські карти. Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та допомоги через «Укрпошту» збережено до 1 січня 2023 року.

Переведення на карти відклали на два роки через неготовність банківської інфраструктури та систематичне закриття банківських відділень.

«Надійно і стабільно — ви отримуєте пенсію готівкою у відділенні або зустрічаєте листоношу вдома [...]. Про всяк випадок ми не зупиняємо роботу відділу підтримки, куди можна звернутися, якщо вам або вашим рідним відмовили в отримання пенсії через «Укрпошту», — зазначив оператор.

Залишити заявку можна за телефоном +38 (044) 354-52-73 або відправити електронним листом на адресу pv@ukrposhta.ua.

Як передає Інтерфакс-Україна, в новій постанові Кабміну сказано, що Пенсійний фонд повинен буде провести конкурс з відбору організацій, які починаючи з 1 січня 2023 року будуть виплачувати і доставляти пенсії, допомогу за місцем проживання одержувачів.