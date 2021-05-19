«Укрпошта» вимкнула у відділеннях банківські термінали — це відповідь на примусове переведення пенсіонерів у банк

«Укрпошта» 19 травня вимкнула всі термінали сторонніх банків у своїх відділеннях і відкриє гарячу лінію для клієнтів, які не бажають отримувати пенсію та субсидії в банках.

Про це гендиректор компанії Ігор Смілянський повідомив у Facebook.

Він зазначив, що на зустрічі з премʼєр-міністром 30 квітня вирішили, що перехід пенсіонерів на банківські картки — це суто добровільна справа і ніхто не має права порушувати права пенсіонерів, особливо у 96% населених пунктів України, де немає банків.