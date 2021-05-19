«Укрпочта» выключила в отделениях банковские терминалы — это ответ на принудительный перевод пенсионеров в банк

«Укрпочта» 19 мая выключила все терминалы сторонних банков в своих отделениях и откроет горячую линию для клиентов, не желающих получать пенсию и субсидии в банках.

Об этом гендиректор компании Игорь Смилянский сообщил в Facebook.

Он отметил, что на встрече с премьер-министром 30 апреля решили, что переход пенсионеров на банковские карты — это сугубо добровольное дело и никто не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктов Украины, где нет банков.