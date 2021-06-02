Кабмин отменил перевод пенсий и соцпомощи на карточки. «Укрпочта» продолжит носить деньги до 2023 года

Кабинет министров отменил постановление № 277 от 29 марта 2021 года, которым с 1 сентября выплаты пенсий и социальной помощи переводились на банковские карты. Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и пособий через «Укрпошту» сохранен до 1 января 2023 года.

Перевод на карты отложен на два года из-за неготовности банковской инфраструктуры и систематического закрытия банковских отделений.

«Надежно и стабильно — вы получаете пенсию наличными в отделении или встречаете почтальона дома [...]. На всякий случай мы не останавливаем работу отдела поддержки, куда можно обратиться, если вам или вашим родным отказали в получении пенсии через «Укрпочту», — отметил оператор.

Оставить заявку можно по телефону +38 (044) 354-52-73 или отправить электронным письмом на адрес pv@ukrposhta.ua.

Как передает Интерфакс-Украина, в новом постановлении Кабмина сказано, что Пенсионный фонд должен будет провести конкурс по отбору организаций, которые начиная с 1 января 2023 года будут выплачивать и доставлять пенсии, помощь по месту жительства получателей.