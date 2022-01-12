Мінімальну пенсію для українців віком від 70 років піднімуть до 3 тисяч гривень. У березні проведуть індексацію

У 2022 році в Україні підвищать пенсії для багатьох категорій осіб.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Мінімальна пенсія для людей віком від 70 років зі стажем 30—35 років підніметься до 3 000 гривень. Збільшення виплат буде поетапним. З березня почнуть проводити індексацію пенсій, зокрема працюючим пенсіонерам, а програму доплат розширять на українців віком від 70 років.

Також будуть здійснені перерахунки для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Окрім цього, продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати.