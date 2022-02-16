Кабмин с 1 марта проиндексирует пенсию на 14%. Повышение получат более 10 миллионов украинцев

Кабмин с 1 марта проиндексирует пенсии на 14%. Повышение выплат коснется более 10 миллионов украинцев.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Индексация касается тех пенсий, которые были назначены до 2019 года, а минимальное повышение составит 100 гривен.
Кроме того, Шмыгаль отметил, что повысят и пенсии, которые не подпадают под индексацию (назначены после 2019 года). Для них установят ежемесячную доплату.
Также проиндексируют специальные доплаты для людей от 80 лет (сейчас они получают 500 гривен доплаты) и для людей от 75 лет (они получают 400 гривен доплаты).
- С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия в Украине выросла до 2 600 гривен.
- В Украине с 2023 года начнут внедрять социальные пакеты с накопительными пенсиями. Первыми их опробуют на учителях, социальных работниках и военных.