Кабмин с 1 марта проиндексирует пенсию на 14%. Повышение получат более 10 миллионов украинцев

Кабмин с 1 марта проиндексирует пенсии на 14%. Повышение выплат коснется более 10 миллионов украинцев.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Индексация касается тех пенсий, которые были назначены до 2019 года, а минимальное повышение составит 100 гривен.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что повысят и пенсии, которые не подпадают под индексацию (назначены после 2019 года). Для них установят ежемесячную доплату.

Также проиндексируют специальные доплаты для людей от 80 лет (сейчас они получают 500 гривен доплаты) и для людей от 75 лет (они получают 400 гривен доплаты).