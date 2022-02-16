«Суд» у Криму увʼязнив журналіста «Радіо Свобода» Єсипенка на 6 років

Російський окупаційний суд у Криму засудив журналіста «Радіо Свободи» Владислава Єсипенка до шести років увʼязнення.
Про це повідомляють «Ґрати».
Рішення ухвалив «Сімферопольський районний суд». Окрім увʼязнення в колонії загального режиму, Єсипенка засудили до штрафу в 110 тисяч рублів (41 тисяча гривень).
Окупанти звинувачують Єсипенка у придбанні та зберіганні вибухівки — гранати, до якої він нібито прикріпив розтяжку та возив із собою у машині.
Єсипенко заперечує вину та стверджує, що гранату оперативники ФСБ йому підкинули під час обшуку, а після затримання катували його, домагаючись свідчень.
- ФСБ затримала Єсипенка у Криму 16 березня 2021 року. Його підозрюють у підготовці терактів — нібито в нього знайшли вибухівку і він збирав інформацію в інтересах спецслужб України.
- Служба зовнішньої розвідки України назвала затримання Єсипенка пропагандистською акцією напередодні річниці окупації півострова. МЗС України вимагає від Росії звільнити журналіста.