«Суд» у Криму увʼязнив журналіста «Радіо Свобода» Єсипенка на 6 років

Російський окупаційний суд у Криму засудив журналіста «Радіо Свободи» Владислава Єсипенка до шести років увʼязнення.

Про це повідомляють «Ґрати».

Рішення ухвалив «Сімферопольський районний суд». Окрім увʼязнення в колонії загального режиму, Єсипенка засудили до штрафу в 110 тисяч рублів (41 тисяча гривень).

Окупанти звинувачують Єсипенка у придбанні та зберіганні вибухівки — гранати, до якої він нібито прикріпив розтяжку та возив із собою у машині.

Єсипенко заперечує вину та стверджує, що гранату оперативники ФСБ йому підкинули під час обшуку, а після затримання катували його, домагаючись свідчень.