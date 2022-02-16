«Суд» в Крыму приговорил журналиста «Радио Свобода» Есипенко к 6 годам заключения

Оккупационный суд в Крыму приговорил журналиста «Радио Свободы» Владимира Есипенко к шести годам тюрьмы.

Об этом сообщают «Ґрати».

Решение принял «Симферопольский районный суд». Кроме заключения в колонии общего режима, Есипенко приговорили к штрафу в 110 тысяч рублей (41 тысяча гривен).

Оккупанты обвиняют Есипенко в приобретении и хранении взрывчатки — гранаты, к которой он якобы прикрепил растяжку и возил с собой в машине.

Есипенко отрицает вину и утверждает, что гранату оперативники ФСБ подбросили ему во время обыска, а после задержания его пытали, добиваясь показаний.