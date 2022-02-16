«Суд» в Крыму приговорил журналиста «Радио Свобода» Есипенко к 6 годам заключения

Оккупационный суд в Крыму приговорил журналиста «Радио Свободы» Владимира Есипенко к шести годам тюрьмы.
Об этом сообщают «Ґрати».
Решение принял «Симферопольский районный суд». Кроме заключения в колонии общего режима, Есипенко приговорили к штрафу в 110 тысяч рублей (41 тысяча гривен).
Оккупанты обвиняют Есипенко в приобретении и хранении взрывчатки — гранаты, к которой он якобы прикрепил растяжку и возил с собой в машине.
Есипенко отрицает вину и утверждает, что гранату оперативники ФСБ подбросили ему во время обыска, а после задержания его пытали, добиваясь показаний.
- ФСБ задержала Есипенко в Крыму 16 марта 2021 года. Его подозревают в подготовке терактов — якобы у него нашли взрывчатку и он собирал информацию в интересах спецслужб Украины.
- Служба внешней разведки Украины назвала задержание Есипенко пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации полуострова. МИД Украины потребовал от России освободить журналиста.