Президент Євроради ініціює конференцію донорів на підтримку України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель з огляду на загрози з боку Росії ініціював скликання конференції донорів на підтримку України.
Про це він заявив у середу, 16 лютого, на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.
«У тісній співпраці з Україною та ЄС хотів би ініціювати конференцію донорів задля підтримки фінансової стабільності України та реформ», — сказав президент Євроради та додав, що нинішні обставини вже спричинили велику шкоду українській економіці.
Шарль Мішель також нагадав Росії, що наразі ще не пізно зробити вибір між війною та дипломатією на користь останньої. Власне, Брюссель підтримує дипломатію та переговори.
З огляду на концентрацію російських військ поблизу українських кордонів останніми місяцями, Захід не виключає ймовірності нападу Росії на Україну. Однак Москва заперечує агресивні плани, а скупчення військ і техніки пояснює навчаннями.
- 15 лютого Міністерство оборони Росії оголосило про початок відводу військ у місця постійної дислокації через наближення закінчення навчань у Білорусі. Так, підрозділи Південного та Західного військових округів уже виконали свої завдання, тому почали вантажитися до залізничного й автомобільного транспорту. Водночас НАТО, США та Україна не бачать реального відведення військ.
- За даними розвідок України і союзників, Росія біля кордонів України зібрала понад 150 тисяч військових і значну кількість техніки. Західні ЗМІ писали, що вторгнення може розпочатися 15 чи 16 лютого, але офіційні особи США кажуть, що точної дати ніхто не знає. Група Conflict Intelligence Team 14 лютого повідомила, що Росія завершує підготовку до вторгнення.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде.