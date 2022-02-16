У зоні ООС відбулися навчальні стрільби з ракетних комплексів NLAW

У районі проведення Операції об’єднаних сил українські військові провели стрільби з переносних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Україна отримала від Великої Британії, та американських гранатометів M-141.

Про це повідомив пресцентр ООС.

«На одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил. Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж і виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях», – ідеться в повідомленні.

1 10

















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Комплекси NLAW Велика Британія передала Україні у січні. Міністерство оборони Сполученого Королівства тоді заявило, що ця зброя допоможе боротися із російськими танками у разі наступу Росії.

Хід тренувань гранатометників контролював командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.