В зоне ООС прошли учебные стрельбы из ракетных комплексов NLAW

В районе проведения Операции объединенных сил украинские военные провели стрельбы из переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые Украина получила от Великобритании, и американских гранатометов M-141.
Об этом сообщили в пресс-центр ООС.
«На одном из полигонов Донбасса состоялись занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по недвижимым целям», — говорится в сообщении.
Комплексы NLAW Великобритания передала Украине в январе. Министерство обороны Соединенного Королевства тогда заявило, что это оружие поможет обороняться от российских танков в случае наступления России.
Ход тренировок гранатометчиков контролировал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от США и Великобритании средства защиты, медтехнику и вооружение для обороны — противотанковые системы Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger. Польша и Чехия передадут Украине боеприпасы, а страны Балтии — мобильные госпитали и американское вооружение.