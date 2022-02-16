В зоне ООС прошли учебные стрельбы из ракетных комплексов NLAW

В районе проведения Операции объединенных сил украинские военные провели стрельбы из переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые Украина получила от Великобритании, и американских гранатометов M-141.

Об этом сообщили в пресс-центр ООС.

«На одном из полигонов Донбасса состоялись занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по недвижимым целям», — говорится в сообщении.

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Комплексы NLAW Великобритания передала Украине в январе. Министерство обороны Соединенного Королевства тогда заявило, что это оружие поможет обороняться от российских танков в случае наступления России.

Ход тренировок гранатометчиков контролировал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.