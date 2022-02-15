Макрон попросив Путіна не визнавати «Л/ДНР». У Франції заявили, що вважатимуть це «наступом на Україну»

Президент Франції Емманюель Макрон попросив президента Росії Володимира Путіна не визнавати так звані «республіки» на Донбасі.
Про це повідомили в Єлисейському палаці, пише CNN.
«Ми зберігаємо пильність і просимо [Путіна] не виконувати прохання Держдуми», — заявив журналістам представник Єлисейського палацу.
За його словами, Путін нібито заявив, що це була парламентська ініціатива, яку він не схвалював.
Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що визнання самопроголошених «Л/ДНР» означатиме «наступом без зброї» на Україну та її суверенітет.
«Якби це відбулося, то це була б неможлива ситуація — вона була б свого роду наступом без зброї. Це було б порушенням українського суверенітету», — зазначив він під час слухань у парламенті.
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Л/ДНР». Відповідний проєкт ухвали зібрав 351 голос. Путін у відповідь на це заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно насамперед виконати Мінські домовленості.
- В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі та таким чином РФ робить крок до руйнування Мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ прокоментували можливе визнання Росією самопроголошених «Л/ДНР». Там зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.