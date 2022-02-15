Україна запросила у НАТО допомогу для надзвичайних ситуацій, які можуть торкнутися мирного населення

Україна запросила у НАТО міжнародну допомогу на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть торкнутися мирного населення.
Відповідну заяву Альянс опублікував увечері 15 лютого.
Україна запросила у НАТО понад сотню позашляховиків, бульдозери, надувні човни, металошукачі, засоби розмінування, тепловізори для пожежників, насосні станції, фільтрувальні станції, засоби радіохімічної розвідки, протигази, захисні костюми, гідрокостюми та медичні препарати (анальгетики, антибіотики, протиопікові гідрогелеві пов'язки, рукавички, маски, антисептики).
Запит направила Державна служба з надзвичайних ситуацій, його вже отримав Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха (EADRCC).
- За даними розвідок України і союзників, Росія біля кордонів України зібрала понад 130 тисяч військових і значну кількість техніки. Західні ЗМІ писали, що вторгнення може розпочатися 15 чи 16 лютого, але офіційні особи США кажуть, що точної дати ніхто не знає. Група Conflict Intelligence Team повідомила 14 лютого, що Росія завершує підготовку до вторгнення.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде.