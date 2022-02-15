Украина запросила у НАТО помощь для чрезвычайных ситуаций, которые могут коснуться мирного населения

Украина запросила у НАТО международную помощь на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть мирное население.
Соответствующее заявление Альянс обнародовал вечером 15 февраля.
Украина запросила у НАТО более сотни внедорожников, бульдозеры, надувные лодки, металлоискатели, средства разминирования, тепловизоры для пожарных, насосные станции, фильтровальные станции, средства радиохимической разведки, противогазы, защитные костюмы, гидрокостюмы и медицинские препараты (анальгетики, антибиотики, противоожоговые гидрогелевые повязки, перчатки, маски, антисептики).
Запрос направила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, его уже получил Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC).
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team сообщила 14 февраля, что Россия завершает подготовку к вторжению.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не произойдет.