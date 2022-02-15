Украина запросила у НАТО помощь для чрезвычайных ситуаций, которые могут коснуться мирного населения

Украина запросила у НАТО международную помощь на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть мирное население.

Соответствующее заявление Альянс обнародовал вечером 15 февраля.

Украина запросила у НАТО более сотни внедорожников, бульдозеры, надувные лодки, металлоискатели, средства разминирования, тепловизоры для пожарных, насосные станции, фильтровальные станции, средства радиохимической разведки, противогазы, защитные костюмы, гидрокостюмы и медицинские препараты (анальгетики, антибиотики, противоожоговые гидрогелевые повязки, перчатки, маски, антисептики).

Запрос направила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, его уже получил Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC).