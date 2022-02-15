Литва відправила в Україну інструкторів для навчань із ПЗРК Stinger, Латвія схвалила передачу цих комплексів

Литва відправила в Україну інструкторів для навчання українських військовослужбовців користування переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

В Україну відбула група солдатів дивізіону протиповітряної оборони Литви, яка пробуде тут кілька тижнів. «Ми повністю підтримуємо та підтримуватимемо Україну. Зброя та техніка ніщо без знань та вміння ними управляти, тому разом із переданими ЗРК малої дальності Stinger ми ділитимемося знаннями та досвідом», — каже командувач ЗС Литви Валдемарас Рупшис.

Він також додав, що Литва прагне й запозичити досвід українських військових. «Україна все ще воює, у них є нові знання, які є важливими для оборони нашої країни», — додав генерал-лейтенант.

Крім того, як пише видання, у вівторок уряд Латвії також схвалив рішення про передачу Україні ПЗРК Stinger. Рішення було ухвалено під час закритої частини засідання уряду. Крім того, минулого тижня Кабмін країни ухвалив рішення про передачу Україні іншої військової техніки. У Міноборони Латвії не уточнили, яку саме техніку буде відправлено в Україну.