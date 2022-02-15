Литва отправила в Украину инструкторов для учений с ПЗРК Stinger, Латвия утвердила решение о передаче этих комплексов

Литва отправила в Украину инструкторов для обучения украинских военнослужащих пользованию переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger.
Об этом сообщает литовское издание LRT.
В Украину отбыла группа солдат дивизиона противовоздушной обороны Литвы, которая пробудет здесь несколько недель. «Мы полностью поддерживаем, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника ничто без знаний и умения ими управлять, поэтому вместе с переданными ЗРК малой дальности Stinger мы будем делиться знаниями и опытом», — говорит командующий ВС Литвы Валдемарас Рупшис.
Он также добавил, что Литва стремится перенять и опыт украинских военных. «Украина все еще воюет, у них есть новые знания, которые важны для обороны нашей страны», — добавил генерал-лейтенант.
Кроме того, как пишет издание, во вторник правительство Латвии также приняло решение о передаче Украине ПЗРК Stinger. Решение было принято в закрытой части заседания правительства Латвии. Кроме того, на прошлой неделе Кабмин страны принял решение о передаче Украине военной техники. В Минобороны Латвии не уточнили, какая индивидуальная техника будет отправлена в Украину.
- 13 февраля в Украину прибыл самолет с военной помощью от Литвы. В частности, на их борту привезли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от США и Великобритании средства защиты, медтехнику и вооружение для обороны — противотанковые системы Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger. Польша и Чехия передадут Украине боеприпасы, а страны Балтии — мобильные госпитали и американское вооружение.