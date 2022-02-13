В Украину прибыли ПЗРК Stinger от Литвы

В Украину прибыл самолет с военной помощью от Литвы. В частности, на их борту привезли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом в своем Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

«12—13 февраля в Украину отправлялась военная помощь от Литвы. В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение. Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично великому другу Украины министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь!» — отметил он.

Резников выразил уверенность, что именно военная дипломатия сегодня является «одним из ключевых залогов отношений между странами». Он объяснил, что именно благодаря постоянным встречам и телефонным разговорам Украина получает беспрецедентную поддержку.

Военная помощь от Литвы прибыла в Украину на самолете Boeing C-17 по программе НАТО Strategic Airlift Capability (SAC). В ней принимают участие 12 государств, которые совместно закупили три самолета для оперативных военных перевозок. Самолеты расположены на авиабазе в Венгрии и именно эта страна «главная» в этой программе — самолеты зарегистрированы в Венгрии и имеют национальные знаки венгерских военных самолетов. Каждое государство-участник программы имеет гарантированное количество доступных летных часов, которые могут использоваться для собственных нужд.