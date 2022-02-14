Посол України у Британії: Україна може відмовитися від вступу у НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, який раніше працював міністром закордонних справ заявив, що Україна може розглянути варіант відмови від наміру вступити до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.

Про це дипломат заявив в ефірі BBC Radio 5.

Ведучий запитав у Пристайка, чи може Україна розглянути варіант не вступу у НАТО, на що посол відповів, що з урахуванням існуючої загрози Україна могла б розглянути такий варіант.

Ведучий поставив уточнювальне запитання, аби зрозуміти, чи точно посол сказав, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, оскільки цей шлях закріплений у Конституції України.

«Так, ви маєте рацію, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, я маю на увазі, що ми гнучкі у намаганні знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити», — пояснив Пристайко.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що слова посла вирвані з контексту.

«Жодні рішення в зовнішній політиці нашої держави не можуть бути ухвалені всупереч Конституції України», — наголосив прессекретар.

Пізніше сам Пристайко в коментарі «Європейській правді» уточнив сказане:

«Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що курс на НАТО є навіть в Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО — бо ми не члени «родини». Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз — ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз», — додав Вадим Пристайко.