Байден поговорив із Зеленським та пообіцяв «швидку та рішучу реакцію» на подальшу агресію Росії

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Байден запевнив, що у разі подальшої агресії РФ вона отримає швидку та рішучу реакцію від Штатів та союзників.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

«Президент Джозеф Байден розмовляв сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати швидко і рішуче, разом зі своїми союзниками та партнерами, відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України», — йдеться у повідомленні.

Також обидва президенти погодилися із важливістю продовжувати дипломатію та політику стримування у відповідь на скупчення російських військ на українських кордонах.

Напередодні Байден провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними Білого дому, Байден чітко дав зрозуміти Путіну, що нове вторгнення в Україну завдасть Росії непоправних економічних і людських втрат. За його словами, початок війни зруйнує становище Росії на геополітичній мапі, тому Байден застеріг Кремль від планів наступу та підтвердив готовність США і союзників до різних сценаріїв.