Байден поговорив із Зеленським та пообіцяв «швидку та рішучу реакцію» на подальшу агресію Росії

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Байден запевнив, що у разі подальшої агресії РФ вона отримає швидку та рішучу реакцію від Штатів та союзників.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
«Президент Джозеф Байден розмовляв сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати швидко і рішуче, разом зі своїми союзниками та партнерами, відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України», — йдеться у повідомленні.
Також обидва президенти погодилися із важливістю продовжувати дипломатію та політику стримування у відповідь на скупчення російських військ на українських кордонах.
Напередодні Байден провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними Білого дому, Байден чітко дав зрозуміти Путіну, що нове вторгнення в Україну завдасть Росії непоправних економічних і людських втрат. За його словами, початок війни зруйнує становище Росії на геополітичній мапі, тому Байден застеріг Кремль від планів наступу та підтвердив готовність США і союзників до різних сценаріїв.
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що російський наступ, найімовірніше, розпочнеться з повітряних бомбардувань і ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початися вже у вівторок [15 лютого]». Імовірно, «дії» включатимуть або провокацію на Донбасі, або напад на Київ.
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написало, що ЦРУ й американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico з посиланням на джерела пише, що президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN із посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «тривожні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.
- Водночас президент України Володимир Зеленський не має точної інформації, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну в середині лютого.