Байден поговорил с Зеленским и пообещал «быструю и решительную реакцию» на дальнейшую агрессию России

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Байден заверил, что в случае дальнейшей агрессии РФ она получит быструю и решительную реакцию от Штатов и союзников.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Джозеф Байден говорил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты быстро и решительно вместе со своими союзниками и партнерами отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины», — говорится в сообщении.

Также оба президента согласились с важностью продолжать дипломатию и политику сдерживания в ответ на скопление российских войск на украинских границах.

Накануне Байден провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным Белого дома, Байден четко дал понять Путину, что новое вторжение в Украину нанесет России непоправимые экономические и человеческие потери. По его словам, начало войны разрушит положение России на геополитической карте, поэтому Байден предостерег Кремль от планов наступления и подтвердил готовность США и союзников к разным сценариям.