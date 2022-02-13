До України прибули ще два літаки з військовою допомогою від США. Вони привезли боєприпаси та заряди для гранатометів.

Про це пише посольство США в Україні у своєму Facebook.

«Сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина нещодавно ухваленої допомоги на 200 мільйонів доларів включає боєприпаси та заряди для гранатометів», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що це вже 16-й та 17-й літак з військовою допомогою для України.