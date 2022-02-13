В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от США. Они доставили боеприпасы и заряды для гранатометов.

Об этом пишет посольство США в Украине в своем Facebook.

«Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть недавно принятой помощи на 200 миллионов долларов включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов», — говорится в сообщении.

Там отметили, что это уже 16-й и 17-й самолет с военной помощью для Украины.