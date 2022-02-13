В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от США. Они доставили боеприпасы и заряды для гранатометов.
Об этом пишет посольство США в Украине в своем Facebook.
«Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть недавно принятой помощи на 200 миллионов долларов включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов», — говорится в сообщении.
Там отметили, что это уже 16-й и 17-й самолет с военной помощью для Украины.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от США и Великобритании средства защиты, медтехнику и вооружение для обороны — противотанковые системы Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger. Польша и Чехия передадут Украине боеприпасы, а страны Балтии — мобильные госпитали и американское вооружение.