«День открытых дверей» в «Борисполе». В Украину прибыла 10-я партия военной помощи от США

В Украину вечером в среду, 9 февраля, прибыла десятая партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.

«Сегодня «День открытых дверей» в аэропорту «Борисполь»! Сразу за 9-й птицей из Соединенных Штатов прилетела 10-я. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины», — сообщил Резников.

Военная помощь от США должна прилететь всего 45 рейсами.

Днем 9 февраля в Украине также приземлился самолет с помощью от Великобритании. Британцы привезли военное снаряжение для отрядов территориальной обороны: бронежилеты, шлемы и прочее.