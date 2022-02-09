В Украину прибыл британский самолет с военной помощью для теробороны

В международный аэропорт «Борисполь» прибыл британский борт с военной помощью, о чем накануне говорил министр обороны Алексей Резников по итогам беседы с британским коллегой Беном Уоллесом.
Трансляцию разгрузки самолета ведет Reuters.
В описании к трансляции Reuters указывает, что Украине доставили средства обороны. На кадрах можно видеть десятки двухметровых в высоту стеллажей с деревянными ящиками.
Министр обороны сообщает, что Boeing C-17A Globemaster III привез груз для территориальной обороны Украины — это бронежилеты, шлемы, товары военного назначения и техника.
- На фоне угрозы вторжения России, Украина получает от США и Великобритании средства защиты, медтехнику, а также вооружение для обороны — противотанковые системы Javelin и NLAW, а также ПЗРК Stinger. Польша и Чехия передадут Украине боеприпасы, а страны Балтии мобильные госпитали и американское вооружение.