В Украину прилетел уже девятый самолет с помощью США – с 80 тоннами боеприпасов

В Украину из США прилетел уже девятый самолет с военной помощью. В этот раз он привез более 80 тонн боеприпасов.

Об этом в своем Twitter написал министр обороны Алексей Резников.

«Девятая «птичка» от США и уже второй за сегодня самолет в Борисполе с военной помощью от наших партнеров! В Киев прибыли более 80 тонн боеприпасов от США», – сообщил он.

Перед этим в Украине приземлился самолет с помощью Великобритании. Британцы привезли военное снаряжение для отрядов территориальной обороны: бронежилеты, шлемы и прочее.