В Україну прилетів уже дев’ятий літак із допомогою США — із 80 тоннами боєприпасів

До України зі США прилетів уже дев’ятий літак із військовою допомогою. Цього разу він привіз понад 80 тонн боєприпасів.

Про це у своєму Twitter написав міністр оборони Олексій Резніков.

«Дев’ята «пташка» від США та вже другий за сьогодні літак у «Борисполі» з військовою допомогою від наших партнерів! До Києва прибули понад 80 тонн боєприпасів від США», — повідомив він.

Перед цим в Україні приземлився літак із допомогою від Великої Британії. Британці привезли військове спорядження для загонів територіальної оборони: бронежилети, шоломи тощо.