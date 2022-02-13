Die Welt: Німеччина попри санкції ЄС продовжує постачати Росії товари подвійного призначення

Німеччина попри санкції Євросоюзу продовжує постачати Росії товари подвійного призначення, які можуть бути використані і у військовій галузі. Лише у 2020 році таких товарів продали на €366 мільйонів.

Про це пише Die Welt з посиланням на список Міністерства економіки, який раніше був невідомий.

У 2020 році німецьке відомство видало 673 ліцензії на експорт до Росії товарів подвійного призначення. Так називають товари, які можна використовувати як у цивільних цілях, так і військових.

У виданні підкреслюють, що після введення санкцій ЄС проти Росії за анексію Криму до експорту товарів в РФ застосовуються значно жорсткіші критерії і є сумніви, що Німеччина настільки детально перевіряла це перед видачею ліцензій.

Загалом у 2020 році Росія була четвертою за величиною країною-отримувачем товарів подвійного призначення з Німеччини. У першій трійці були Китай, США та Бразилія. Водночас в Україну у 2020 році Німеччина поставила товарів подвійного призначення на €17 мільйонів.

Востаннє німецький уряд публічно захищав такі поставки навесні 2021 року. Там це аргументували тим, що для відмови від ліцензії потрібні «конкретні ознаки того, що є ризик використання [товарів] у військових цілях».

На цю публікацію вже відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він дорікнув німецькому уряду, що той відмовляється постачати Україні зброю, а натомість продає Росії товари подвійного призначення.