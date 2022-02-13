Die Welt: Німеччина попри санкції ЄС продовжує постачати Росії товари подвійного призначення

Німеччина попри санкції Євросоюзу продовжує постачати Росії товари подвійного призначення, які можуть бути використані і у військовій галузі. Лише у 2020 році таких товарів продали на €366 мільйонів.
Про це пише Die Welt з посиланням на список Міністерства економіки, який раніше був невідомий.
У 2020 році німецьке відомство видало 673 ліцензії на експорт до Росії товарів подвійного призначення. Так називають товари, які можна використовувати як у цивільних цілях, так і військових.
У виданні підкреслюють, що після введення санкцій ЄС проти Росії за анексію Криму до експорту товарів в РФ застосовуються значно жорсткіші критерії і є сумніви, що Німеччина настільки детально перевіряла це перед видачею ліцензій.
Загалом у 2020 році Росія була четвертою за величиною країною-отримувачем товарів подвійного призначення з Німеччини. У першій трійці були Китай, США та Бразилія. Водночас в Україну у 2020 році Німеччина поставила товарів подвійного призначення на €17 мільйонів.
Востаннє німецький уряд публічно захищав такі поставки навесні 2021 року. Там це аргументували тим, що для відмови від ліцензії потрібні «конкретні ознаки того, що є ризик використання [товарів] у військових цілях».
На цю публікацію вже відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він дорікнув німецькому уряду, що той відмовляється постачати Україні зброю, а натомість продає Росії товари подвійного призначення.
- Німеччина офіційно відмовляється постачати озброєння Україні для оборони, на відміну від США, Британії та інших союзників. Берлін не хоче конфлікту з Росією, про що відкрито заявила голова Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.
- Поки Німеччина пообіцяла Україні мобільний польовий шпиталь Role-2 і 5 тисяч військових шоломів.
- 3 лютого міністр оборони України заявив, що Німеччина лише на словах пообіцяла шоломи, оскільки досі не дала письмове підтвердження. Але 7 лютого у Міноборони таки отримали відповідного листа.