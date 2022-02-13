Die Welt: Германия, несмотря на санкции ЕС, продолжает поставлять России товары двойного назначения

Германия, несмотря на санкции Евросоюза, продолжает поставлять России товары двойного назначения, которые могут быть использованы и в военной отрасли. Только в 2020 году таких товаров было продано на €366 миллионов.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на ранее неизвестный список Министерства экономики.

В 2020 году немецкое ведомство выдало 673 лицензии на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Так называют товары, которые можно использовать как в гражданских целях, так и военных.

В издании подчеркивают, что после введения санкций ЕС против России за аннексию Крыма к экспорту товаров в РФ применяются более жесткие критерии и есть сомнения, что Германия настолько подробно проверяла это перед выдачей лицензий.

В 2020 году Россия была четвертой по величине страной-получателем товаров двойного назначения из Германии. В первой тройке были Китай, США и Бразилия. В то же время, в Украину в 2020 году Германия поставила товаров двойного назначения на €17 миллионов.

В последний раз немецкое правительство публично защищало такие поставки весной 2021 года. Там это аргументировали тем, что для отказа от лицензии нужны «конкретные признаки того, что есть риск использования [товаров] в военных целях».

На эту публикацию уже отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он упрекнул немецкое правительство в том, что то оно отказывается поставлять Украине оружие, а вместо этого продает России товары двойного назначения.