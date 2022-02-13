В Україні за добу виявили майже 25 тисяч нових хворих на ковід. Вакцинували від нього понад 35 тисяч людей

В Україні за добу 12 лютого виявили 24 518 нових випадків коронавірусу, а вакцинували від нього 36 453 людини.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 13 лютого.

Також за минулу добу шпиталізували із ковідом 3 935 людей, померли від нього 140. Загалом з початку пандемії і станом на 13 лютого в Україні виявили 4 525 700 хворих на коронавірус, а померли від нього 102 808 людей.

Що стосується вакцинації, то за добу 12 лютого щепили 36 453 людей, із них першу дозу отримали 10 363 людини. Всього з початку вакцинації в Україні повністю імунізовано 14 949 233 людини.