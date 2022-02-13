В Украине за сутки выявили почти 25 тысяч новых больных ковидом. Вакцинировали от него более 35 тысяч человек

В Украине за сутки 12 февраля выявили 24 518 новых случаев коронавируса, а вакцинировали от него 36 453 человека.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 13 февраля.
Также за минувшие сутки госпитализировали с ковидом 3 935 человек, умерли от него 140. Всего с начала пандемии и по состоянию на 13 февраля в Украине выявили 4 525 700 больных коронавирусом, а умерли от него 102 808 человек.
Что касается вакцинации, то за сутки 12 февраля привили 36 453 человека, из них первую дозу получили 10 363 человека. Всего с начала вакцинации в Украине полностью иммунизировано 14 949 233 человека.
- 10 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина вышла на пик заболеваемости нынешней волны коронавируса, и спрогнозировал спад заболеваемости к началу весны.
- Национальная академия наук прогнозировала на начало февраля до 52 тысяч ковид-больных в сутки. Совет нацбезопасности и обороны прогнозировал на февраль до 60 тысяч новых больных в сутки. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, приходятся на 20—25 февраля.