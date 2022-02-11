ЗМІ: США додатково відправлять до Польщі 3 тисячі військових

Пентагон найближчими днями додатково відправить 3 тисячі військовий до Польщі, на допомогу 1 700 військовим, які вже там перебувають.
Про це з посиланням на неназваних представників Міноборони США повідомляють Reuters та Bloomberg.
За словами чиновників, війська мають прибути наступного тижня. Посилення східного флангу НАТО відбувається на тлі підвищення ризику вторгнення військ Росії в Україну та масштабних навчань російських військ у Білорусі, які триватимуть до 20 лютого.
Офіційні особи США наголосили, що війська будуть в країні для оборонних цілей і не увійдуть до України.
- На тлі загроз із боку Росії США і Британія активно посилюють свою військову присутність на сході Євросоюзу. Британія відправила 350 морських піхотинців до Польщі і подвоїть чисельність своїх військових в Естонії. Також Британія готова залучити винищувачі Typhoon і кораблі для захисту Південно-Східної Європи.
- США відправили до Польщі з технікою 1 700 військових, яких розмістять поряд із Україною. Загалом президент США схвалив відправку до Європи 8 500 військових.
- 10 лютого США відправили до Польщі винищувачі F-15, а в Румунію — тисячу бійців.