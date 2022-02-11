СМИ: США дополнительно отправят в Польшу 3 тысячи военных

Пентагон в ближайшие дни дополнительно отправит 3 тысячи военный в Польшу, в подмогу 1 700 военным, которые уже там находятся.

Об этом со ссылкой на неназванных представителей Минобороны США сообщают Reuters и Bloomberg.

По словам чиновников, войска должны прибыть на следующей неделе. Усиление восточного фланга НАТО проходит на фоне повышения риска вторжения войск России в Украину и масштабных учений российских войск в Беларуси, которые продлятся до 20 февраля.

Официальные лица США подчеркнули, что войска будут находится в стране для оборонительных целей и не войдут в Украину.