Британия отправляет в Польшу 350 морских пехотинцев

Великобритания перебрасывает в Польшу 350 морских пехотинцев из 45 батальона специального назначения. В Польшу они прибудут в ближайшие дни.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Британцы окажут поддержку польским военным в проведении совместных учений, а также в планировании действий в чрезвычайных ситуациях в условиях угрозы вторжения России в Украину.
«Польша — один из наших старейших союзников. Будучи крепкими партнерами по НАТО и в Европе, мы занимаем твердую позицию в вопросе защиты территориального суверенитета Украины и политики открытых дверей НАТО», — заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
- Кроме Польши, Британия удвоит численность своих войск в Эстонии. Сейчас там находится 900 военных Британии.
- Также в Польшу для усиления восточных флангов НАТО прибывают войска США. Всего прибудет 1 700 десантников. До 1 тысячи американских военных разместят и в Румынии.