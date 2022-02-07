В Польшу прибыли еще два самолета с военными США. Они должны усилить восточный фланг НАТО

Два военных самолета США с американскими десантниками на борту прибыли в Польшу. Сегодня ожидается еще три самолета с военными.
Об этом сообщает Reuters.
В общей сложности глава Белого дома Джо Байден пообещал переместить в Европу около трех тысяч военных для защиты восточного фланга НАТО от возможной атаки России.
В частности, около 1 700 военных, в основном из 82 десантной дивизии должны разместиться в Польше, и еще около тысячи, которые сейчас размещаются в Германии, передислоцируются в Румынию.
- На фоне опасений новой агрессии России в Европе, в первую очередь против Украины, восточные границы НАТО усилят военными США и Великобритании. В настоящее время британская сторона также ведет подготовку к переброске контингента из Германии в Эстонию. 850 военных вместе с танками и артиллерией должны прибыть в феврале в город Тапа.