В Польшу начали прибывать войска США

США начали перебрасывать в Польшу свои войска для усиления восточных границ НАТО на фоне угрозы вторжения России в Украину.
Как сообщает Минобороны Польши, в страну самолетами прибыли солдаты 82 воздушно-десантной дивизии армии США и их техника.
Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что в страну прибудет 1 700 военных США. В основном это будут десантники.
По данным Associated Press и Reuters, войска отправлены из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина). Еще 300 человек отправятся в Германию. Также в Европу отправились бойцы 18 воздушно-десантного корпуса.
- Президент США одобрил отправку войск 2 февраля. В целом в повышенную боевую готовность для отправки приведены 8 500 американских военных.
- 3 февраля власти США сообщили, что в ближайшие дни отправят военных и в Румынию. Вероятно, в страну прибудет 1 000 военных.